{"_id":"6aa13f9e614f29f51f018d6a","slug":"video-police-in-jind-appeal-to-villagers-and-khap-panchayats-to-support-the-fight-against-drugs-sp-states-that-safeguarding-the-future-of-the-youth-is-a-collective-responsibility-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जींद में नशे के खिलाफ ग्रामीणों और खाप पंचायतों से पुलिस का साथ देने की अपील, एसपी बोले- युवाओं का भविष्य बचाना हम सभी की जिम्मेदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जींद। पुलिस के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत गांव लोहचब में विशेष जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें ग्रामीणों, खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग देने का संकल्प लिया। इसमें एसपी कुलदीप सिंह, सदर थाना प्रभारी मनीष कुमार, नशा मुक्ति टीम प्रभारी नरेश कुमार शामिल हुए। एसपी कुलदीप सिंह ने ग्रामीणों और युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ उसके परिवार तथा भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। युवाओं को नशे से बचाना केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे अपने गांव को नशामुक्त बनाने में पुलिस का सहयोग करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री या सप्लाई किए जाने की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। उन्होंने बताया कि किसी आपात स्थिति, अपराध, दुर्घटना अथवा तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर डायल 112 के माध्यम से पुलिस तक सूचना पहुंचाई जा सकती है। बॉक्स खाप पंचायतों ने दिया पुलिस को सहयोग का भरोसा खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने पुलिस के नशामुक्ति अभियान की सराहना करते हुए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। पंचायतें सामाजिक स्तर पर नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगी।

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