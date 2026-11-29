{"_id":"6b0c580a3c4512d4ba0e449a","slug":"video-jaswant-sindhu-becomes-president-of-the-dr-br-ambedkar-welfare-society-ramchandra-elected-as-general-secretary-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"जसवंत सिंधु बने डॉ. बीआर आंबेडकर वेलफेयर सोसायटी के प्रधान, रामचंद्र महासचिव निर्वाचित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जींद। डॉ. बीआर अंबेडकर वेलफेयर सोसायटी, अर्बन एस्टेट जींद के त्रिवार्षिक चुनाव में जसवंत सिंधु ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्रीराम को 50 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। जसवंत सिंधु को कुल 204 वोट मिले, जबकि श्रीराम को 154 वोट प्राप्त हुए। वहीं ईश्वर सिंह को 32, सुनील कुमार को नौ और सुल्तान सिंह को एक वोट मिला। सोसायटी के कुल 501 वोट हैं। रविवार को सफीदों रोड स्थित गुरु रविदास धर्मशाला में सोसायटी के चुनाव करवाए गए। चुनाव में प्रधान, महासचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए सदस्यों ने मतदान किया। मतदान के बाद मतगणना करवाई गई और परिणाम घोषित किए गए। प्रधान पद के लिए पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें जसवंत सिंधु ने सबसे अधिक 204 वोट हासिल कर जीत अपने नाम की। श्रीराम 154 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। दोनों के बीच जीत का अंतर 50 वोट रहा। महासचिव पद के चुनाव में रामचंद्र ने 250 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंद्वी सत्यपाल सिंह को 148 वोट मिले। इस प्रकार रामचंद्र ने 102 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए बहादुर सिंह और सुभाष चंद्र के बीच मुकाबला हुआ। इसमें बहादुर सिंह को 224 वोट मिले, जबकि सुभाष चंद्र को 173 वोट प्राप्त हुए। बहादुर सिंह ने 51 वोटों से जीत दर्ज की। चुनाव प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारी राजबीर सिंह की देखरेख में संपन्न हुई। मतदान और मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। सोसायटी के सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और उनसे संस्था की गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा समाजहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सामने सोसायटी के सामाजिक कार्यों को मजबूत करने और सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी रहेगी।

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