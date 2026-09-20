{"_id":"6aaf61b355b539fe3305a795","slug":"video-brahma-kumaris-family-participated-in-the-historic-journey-of-the-hydrogen-train-from-jind-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"जींद से हाइड्रोजन ट्रेन की ऐतिहासिक यात्रा में शामिल हुआ ब्रह्माकुमारीज परिवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देश में स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में शुरू की गई हाइड्रोजन ट्रेन की यात्रा का अनुभव ब्रह्माकुमारीज केंद्र के भाई-बहनों ने भी लिया। जींद से सोनीपत तक चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन में ब्रह्माकुमारीज केंद्र के बड़ी संख्या में भाई-बहनों ने पिकनिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से उत्साहपूर्वक सफर किया। बीके मीना बहन और बीके रजनी बहन की अध्यक्षता में आयोजित इस यात्रा को लेकर भाई-बहनों में खासा उत्साह नजर आया। ट्रेन में सवार होते ही सभी ने खुशी और उमंग के साथ यात्रा का आनंद लिया। सफर के दौरान भाई-बहनों ने आपसी स्नेह, भाईचारे और खुशियों के साथ समय बिताया। साथ ही ट्रेन की आधुनिक तकनीक और रास्ते में दिखाई देने वाले प्राकृतिक दृश्यों का भी आनंद लिया। यात्रा के दौरान स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता का संदेश भी दिया गया। ब्रह्माकुमारीज परिवार के सदस्यों ने कहा कि हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस तरह के प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित भविष्य का आधार बन सकते हैं। ब्रह्माकुमारीज जींद परिवार के लिए यह सफर केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नई तकनीक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से जुड़ा यादगार अनुभव भी बना। यात्रा के दौरान पूरे समय उत्साह, खुशी और आध्यात्मिक भाईचारे का माहौल बना रहा। भाई-बहनों ने कहा कि ऐसी सामूहिक यात्राएं आपसी स्नेह बढ़ाने के साथ नई ऊर्जा और उमंग का संचार करती हैं।

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