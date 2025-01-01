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Jind News: रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई

Sun, 20 Sep 2026 12:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:15 AM IST
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Demand raised to ensure employment security
02 जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित महिला संगठन सर्जन को लेकर कांग्रेस महिला प्रदेश कार्यकारिण
जींद। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ने विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर नगराधीश मोनिका रानी को ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने प्रदेश संयोजक राजेश गौतम, प्रदेश महामंत्री सुनील मेहरा और उपाध्यक्ष सुखविंदर टांक के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। नगराधीश ने कर्मचारियों को उनकी मांगों को सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाते हुए कहा कि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की नौकरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। टेंपरेरी आईडी जारी की जाए। डीडीओ/एचओडी सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। संवाद
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