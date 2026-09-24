बादली में एनएसएस शिविर में स्वयंसेवकों ने किया श्रमदान, स्वच्छता का दिया संदेश

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राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर चौधरी धीरपाल राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस की ओर से एक दिवसीय शिविर एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य मेजर आनंद काद्यान ने की। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा भावना, सामाजिक जिम्मेदारी, स्वच्छता और अनुशासन की भावना विकसित करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के ग्राउंड में श्रमदान एवं स्वच्छता अभियान से हुई। एनएसएस स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक श्रमदान करते हुए परिसर की साफ-सफाई की और ग्राउंड को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में योगदान दिया।

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