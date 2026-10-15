{"_id":"6ad0b29a7ccf67f006052847","slug":"video-the-government-should-stop-capping-the-number-of-multi-purpose-staff-positions-anand-kumar-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"सरकार बहुउद्देशीय कर्मचारियों के पदों पर कैप लगाना बंद करें : आनंद कुमार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। सिविल सर्जन कार्यालय के प्रांगण में जिले के सभी एमपीएचई एसोसिएशन-00421 के सभी कर्मचारी इकत्रित हुए और सरकार के विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान प्रवीण कुमार और संचालन सचिव आनंद कुमार ने किया। जिला प्रधान प्रवीण कुमार ने बताया कि सरकार जनसंख्या के अनुसार खाली पड़े को भरने की बजाय पदों को समाप्त करने पर उतारू है। राज्य सह सचिव सुखविंद्र ने कहा कि एमओटीपी के तहत हर जिले में ऑनलाइन तबादला के मार्फत पदों पर कैप लगा रही है, जिससे कर्मचारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर जिले में एक कर्मचारी पर नियमानुसार जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या का कार्य करने का दबाव डाला जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में बहुत ज्यादा रोष है। जिला सचिव आनंद कुमार ने बताया कि आज हर जिले के कर्मचारी सिविल सर्जन के मार्फत सरकार को ज्ञापन भेजा जा रहा है और शुक्रवार को हर जिले के उपायुक्त महोदय को सरकार को ज्ञापन भेजेंगे। हेल्थ इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि आज 12 बजे से 2 बजे तक धरना दिया गया और कल भी दो घंटे का धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर राजेश, जगदीप, आनंद कुमार, सावन, कृष्ण, मनोज वीरेंद्र, विनय, सुखबीर, अशोक, भूपेंद्र, अमित, जगदीप, प्रवीण, रामपाल, विजय, धीरज उपस्थित थे।

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