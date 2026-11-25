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किसान शहीद सम्मान यात्रा बहादुरगढ़ पहुंची, वीरवार को आंदोलन की बरसी पर होगा कार्यक्रम
भारतीय किसान मजदूर यूनियन हिसार के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोथ के नेतृत्व में शहीद सम्मान यात्रा मंगलवार को रोहद टोल प्लाजा के रास्ते बहादुरगढ़ में पहुंची। यात्रा में 20-25 किसान दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और एक कार के साथ शामिल हैं। किसानों का रात्रि ठहराव बहादुरगढ़ स्थित दीनबंधु सर छोटूराम धर्मशाला में रहेगा।
किसान नेता सुरेश कोथ के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा का उद्देश्य किसानों की मांगों को लेकर जागरूकता और किसान आंदोलन के शहीदों को सम्मान देना है। बहादुरगढ़ में वीरवार को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चलाए गए किसान आंदोलन की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसान शहीद सम्मान यात्रा के साथ बहादुरगढ़ पहुंचे हैं।
यात्रा में अमित उर्फ चिंटू छारा, किसान नेता धर्मपाल बढ़ाला, जोगिंदर माययड़, जयवीर पूर्व सरपंच खरड़, राजेंद्र भारती खरड़, बबलू खरड़, कुलवंत देपल, कुलदीप मलिक, राजूमार हलौदी, एडवोकेट राजेश गोपी सहित अन्य किसान शामिल हैं।
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