{"_id":"6ad87366c1b94e0b1c0fade7","slug":"video-jjp-workers-demonstrated-in-support-of-farmers-in-jhajjar-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर में किसानों के समर्थन में जेजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

किसानों के समर्थन में जेजेपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को लघु सचिवालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष अजय गुलिया ने किया। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार की भीख नहीं चाह कर्ताकर्ताओ ने 25 रुपये का ड्राफ्ट बनाकर प्रधानमंत्री को भेजा। कर्ताकर्ताओ ने एमएसपी पर फसल खरीद की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज नल और फसल बचाने की लड़ाई है। भावांतर के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। मंडियों में न खरीद न उठान है। किसानों की समस्याओं को लेकर जेजेपी ने प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र एसडीएम को सौंपा।

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