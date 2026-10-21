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Jhajjar-Bahadurgarh News: सर छोटूराम व्यायामशाला में सुविधाओं की मांग, खेल मंत्री से मिले लोग

Wed, 21 Oct 2026 02:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:01 AM IST
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Demand for facilities at Sir Chhotu Ram Gymnasium; people meet the Sports Minister
फोटो-54: खेल मंत्री से मुलाकात करता बहादुरगढ़ का प्रतिनिधिमंडल। स्रोत स्वयं
बहादुरगढ़। सर छोटूराम व्यायामशाला में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद जसबीर सैनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पलवल में खेल मंत्री गौरव गौतम से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने व्यायामशाला में सरकारी कोच की नियुक्ति, अभ्यास के लिए मैट, जिम उपकरण और बजट उपलब्ध कराने की मांग रखी।
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व्यायामशाला के संचालक विरेंद्र उर्फ बुल्लड पहलवान ने बताया कि यहां अभ्यास करने वाले कई खिलाड़ी प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलनी चाहिए। खेल मंत्री ने आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व पार्षद युवराज छिल्लर, राज कपूर पांचाल और राजपाल सैनी भी शामिल रहे।
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फोटो-54: खेल मंत्री से मुलाकात करता बहादुरगढ़ का प्रतिनिधिमंडल। स्रोत स्वयं
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