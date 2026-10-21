झज्जर में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को किया नमन, पुलिस कमिश्नर ने शहीद परिवारों को किया सम्मानित

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पुलिस लाइन झज्जर स्थित शहीद स्मारक पर बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता के भाव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर झज्जर सिमरदीप सिंह ने देश की आंतरिक सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित कर उनके त्याग, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन किया गया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष देश भर में शहीद हुए 154 पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनमें हरियाणा के इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, सब-इंस्पेक्टर रवि कुमार, सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र और सहायक उपनिरीक्षक सुनील कुमार भी शामिल रहे। इन वीर जवानों ने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, समर्पण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा सदैव पुलिस बल और समाज के लिए प्रेरणास्रोत रहेंगे। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय झज्जर फैसल खान, पुलिस उपायुक्त क्राइम, यातायात एवं बहादुरगढ़ शुभम सिंह और पुलिस उपायुक्त झज्जर धारणा यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर सिमरदीप सिंह ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस केवल शहीदों को याद करने का अवसर नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन और कार्यशैली में अपनाने का संकल्प लेने का दिन भी है। देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन के जीवन की रक्षा के लिए पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अनेक पुलिसकर्मी कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों तक का बलिदान दे देते हैं।

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