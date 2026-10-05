डीएपी खाद नहीं मिलने पर किसानों ने लगाया जाम, मैसेज आते ही खुला रास्ता

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बहादुरगढ़। गांव कानोंदा के मुख्य स्टैंड पर सोमवार दोपहर डीएपी खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने नाहरा-नाहरी रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर जाम लगा दिया। करीब 140 से 150 किसान खाद लेने के लिए सहकारी सोसाइटी पर पहुंचे थे, लेकिन सुबह 10 बजे से दोपहर तक इफको झज्जर की ओर से मशीन शुरू करने संबंधी मैसेज नहीं मिलने के कारण किसानों को खाद नहीं मिल सकी। खाद के लिए इंतजार कर रहे किसानों ने पहले डायल-112 पर भी सूचना दी। इसके बाद दोपहर करीब 12:40 बजे किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर यातायात रोक दिया। जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर हलचल बढ़ गई। करीब 12:55 बजे बहादुरगढ़ भाजपा विधानसभा संयोजक दिनेश कौशिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत करने के बाद डीसी झज्जर से फोन पर बात की। इसके बाद संबंधित सहकारी सोसाइटी के पास मशीन शुरू करने का मैसेज पहुंच गया। मैसेज आने के बाद किसानों ने सड़क से ट्रैक्टर-ट्रॉलियां हटा लीं और यातायात बहाल हो गया। इसके बाद किसानों को डीएपी खाद दिया जाना शुरू कर दिया गया। फिलहाल मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों का जाम खुलवाने के बाद दिनेश कौशिक अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए।

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