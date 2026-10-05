{"_id":"6ac38aa81fa117517d0e45a0","slug":"video-mandal-meeting-held-in-badli-regarding-the-seva-jyoti-yatra-aditya-dhankhar-assigns-responsibilities-to-party-workers-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बादली में सेवा ज्योति यात्रा को लेकर हुई मंडल बैठक, आदित्य धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बादली। 7 अक्टूबर को होने वाली सेवा ज्योति यात्रा की तैयारियों को लेकर सोमवार को बादली मंडल की बैठक आयोजित हुईं। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर यात्रा को ऐतिहासिक व भव्य बनाने का आह्वान किया। बैठक में आदित्य धनखड़ ने सभी कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी और कहा कि पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में निकलने वाली यह यात्रा सेवा और संगठन का प्रतीक बनेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर संपर्क कर अधिक से अधिक लोगों को यात्रा से जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर सीमा लाडपुर, सरपंच बादली आनंद गुलिया, विनोद बाढ़सा, ब्लॉक समिति अध्यक्ष निर्मला, अजय जहांगीरपुर, अरविंद गुलिया सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

... और पढ़ें