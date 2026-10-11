झज्जर में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मियों ने निकाला मार्च

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पुरानी पेंशन की मांग को लेकर रविवार को पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने शहर में मार्च निकाला। सभी कर्मी मेडिकल रोड स्थित स्टेडियम में एकत्रित हुए और यहां से लघु सचिवालय तक अपने-अपने वाहनों में मार्च निकाला। कर्मियों ने लघु सचिवालय में जाने का प्रयास लिया, लेकिन उनको बाहर की बैरीगेड्स लगाकर रोक दिया गया। यहां कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की।

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