बहादुरगढ़ में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र का भाजपा पर तीखा प्रहार

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कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र ने बहादुरगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वोट चोरी और चंदा चोरी करके सत्ता में आई है। राव नरेंद्र ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भाजपा को "जड़ से उखाड़ने" और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने और आगामी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए एकजुट होकर काम करना आवश्यक है। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता के हितों की रक्षा कर सकती है।

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