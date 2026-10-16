{"_id":"6ad22953669b31c9dd070837","slug":"video-beri-devotees-worship-goddess-katyayani-with-deep-faith-and-reverence-seeking-blessings-a-fair-begins-in-beri-today-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"बेरी: श्रद्धा-भक्ति से मां कात्यायनी की पूजा कर मांगी मन्नतें, बेरी में आज से लगेगा मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बेरी। बेरी माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में माता के जयकारें लगातार गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। माता का मुख्य मेला शनिवार से शुरू हो जाएगा। श्रद्धालुओं ने छठे नवरात्र को श्रद्धालुओं ने मां कात्यायनी की पूजा कर मांगी मन्नतें मांगी। इस मेले में दूर-दराज के क्षेत्र से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हुए है। पुलिस इस बात पर नजर रखी रहेगी कि बाहर से आने वाले लोगों में कोई आपराधिक किस्म का तो नहीं है। बेरी के मुख्य चौराहों को वाहनों के आगमन के लिए बंद कर दिया गया है। बाहर से आने वाले वाहनों को मेला-परिसर से दूर पार्किंग में ही खड़ा किया जाएगा। गौरतलब है कि माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान वर्ष में दो बार मेला लगता है। मुख्य मेला सप्तमी व अष्टमी के दिन लगता हैं। नवरात्र के दौरान माता के इस मंदिर में नवविवाहित जोड़ों की जात लगवाई जाती है। वहीं जिस परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनके जडूले भी उतरवाए जाते हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन सीसीटीवी के जरिए पूरे मेला परिसर में नजर रखे हुए हैं। प्रशासन का फोकस सप्तमी और अष्टमी के मेले पर है। मां की मूर्ति का प्रस्थान भी बना देखने लायक यहां अंदर वाले मंदिर से बाहर मंदिर में मां भीमेश्वरी की मूर्ति को आते देखने के लिए भी श्रद्धालुओं में उत्सुकता बनी रहती है। यह नियम प्राचीन काल से चला आ रहा हैं। पुजारी की गोद में मां की मूर्ति एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाती है। सजी हुई हैं दुकानें नवरात्र मेले के दौरान बड़ी संख्या में दुकानें सजी हुई है। कहीं खिलौने की दुकानें तो कहीं प्रसाद की दुकानों से मेला परिसर पूरी तरह से गुलजार है। बच्चे व महिलाएं भी मेले में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी कुलदीप वशिष्ठ ने बताया कि जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की तरफ से मेले को शांतिपूर्ण से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की हुई है। वर्जन मां भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है और पुलिस के स्तर पर उसी प्रकार से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसी भी भक्त को कोई परेशानी होने की सूरत में वह कंट्रोल रूम में संपर्क करते हुए मदद प्राप्त कर सकता है। योगेश कुमार, थाना प्रभारी बेरी।

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