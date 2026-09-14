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हांसी: जमीन धोखाधड़ी मामले में व्यापार मंडल प्रधान प्रवीण तायल को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश

मयूर शर्मा

Updated Mon, 14 Sep 2026 02:02 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 02:02 PM IST







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जमीन धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज मामले में CIA-1 की बड़ी कार्रवाई, अब प्रवीण तायल को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, जज के सामने दोनों पक्षों की होगी इस मामले की सुनवाई। रविवार को 120 गज को पेन से 1200 गज करने के आरोप में व्यापार मंडल प्रधान प्रवीण तायल की हुई थी गिरफ्तारी। ... और पढ़ें

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