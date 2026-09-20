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In Hisar, parents arrived with their children to take the 'Ullas' exam, stating that if they study, they will be able to make their own decisions.
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हिसार में उल्लास परीक्षा में माता-पिता को परीक्षा दिलाने बच्चे लेकर पहुंचे, बोले- पढ़ेंगे तो अपने फैसले खुद ले सकेंगे
उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को जिले के 250 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। इसमें करीब 4500 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बच्चे अपने माता-पिता को परीक्षा दिलाने के लिए खुद केंद्र तक लेकर पहुंचे। बच्चों का कहना था कि माता-पिता भी पढ़-लिखकर साक्षर बनें, ताकि उन्हें समाज में सम्मान मिले और वे अपने जरूरी फैसले खुद ले सकें।
परीक्षा देने पहुंचे अभिभावकों में भी उत्साह नजर आया। कई माता-पिता पहली बार इस तरह की परीक्षा में शामिल होने पहुंचे। बच्चों ने उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के साथ उनका हौसला भी बढ़ाया। उनका कहना था कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। माता-पिता के साक्षर होने से वे रोजमर्रा के कामों में दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपने अधिकारों व जरूरी जानकारियों को खुद समझ सकेंगे।
उल्लास कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों को पढ़ने-लिखने और बुनियादी गणना का ज्ञान दिया जा रहा है, जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए। परीक्षा इसी सीख को परखने के लिए आयोजित की जा रही है। केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा के दौरान बच्चों का अपने माता-पिता के प्रति यह सहयोग साक्षरता की मुहिम के साथ सम्मान और आत्मनिर्भरता की उम्मीद को भी दर्शाता नजर आया।
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