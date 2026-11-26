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सिरसा रोड स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर घोड़ों के करतबों का भी प्रदर्शन किया गया जिन्हें देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। कार्यक्रम में बीकानेर स्थित राजुवास के कुलपति प्रोफेसर सुमंत व्यास ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ टीके भट्टाचार्य ने संस्थान की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ने स्टाफ को स्थापना दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने घुड़सवारी के करतब भी दिखाए।

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