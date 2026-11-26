Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Hisar News
›
National Research Centre on Equines in Hisar celebrated its foundation day; the audience applauded the horses' performances.
{"_id":"6b07fedb0fa91bebe40967e5","slug":"video-national-research-centre-on-equines-in-hisar-celebrated-its-foundation-day-the-audience-applauded-the-horses-performances-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान ने मनाया स्थापना दिवस, घोड़ों के करतबों पर दर्शकों ने बजाईं तालियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान ने मनाया स्थापना दिवस, घोड़ों के करतबों पर दर्शकों ने बजाईं तालियां
सिरसा रोड स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर घोड़ों के करतबों का भी प्रदर्शन किया गया जिन्हें देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं।
कार्यक्रम में बीकानेर स्थित राजुवास के कुलपति प्रोफेसर सुमंत व्यास ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ टीके भट्टाचार्य ने संस्थान की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ने स्टाफ को स्थापना दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने घुड़सवारी के करतब भी दिखाए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।