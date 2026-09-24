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हांसी में प्लास्टिक ड्रमों के गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान
शहर की वकील कॉलोनी में खाली प्लास्टिक ड्रमों से बने एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ, हालांकि समय रहते काबू पा लिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया।
आग का कारण और घटना का विवरण: संवाद न्यूज एजेंसी के अनुसार, वकील कॉलोनी में स्थित एक घर में बनाए गए गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में हजारों की संख्या में खाली प्लास्टिक के नीले ड्रम रखे हुए थे, जिसके कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मचारियों को आग बुझाने में करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
गोदाम मालिक का बयान: गोदाम मालिक राजीव जैन ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। उन्होंने बताया कि वह फैक्ट्रियों से खाली नीले प्लास्टिक के ड्रम लाकर उन्हें घरेलू उपयोग के लिए या जरूरतमंद लोगों को बेचते थे। आग में गोदाम में रखे हजारों ड्रम जल गए और उनके अनुसार करीब 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
फायर ब्रिगेड की कार्रवाई: फायर ब्रिगेड अधिकारी जसबीर ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ऑपरेटर संदीप गोयत ने भी इस बात की पुष्टि की कि आग पर काबू पाने में लगभग दो घंटे लगे।
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