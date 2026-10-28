{"_id":"6ae19a75007d0c65420360d8","slug":"video-major-fire-at-shyam-sanitary-store-in-hansi-losses-worth-lakhs-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में श्याम सेनेटरी स्टोर में भीषण आग, लाखों का नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तोशाम चुंगी के सामने स्थित श्याम सेनेटरी स्टोर में देर रात भीषण आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में रखा बिजली, हार्डवेयर और सेनेटरी का सामान आग की भेंट चढ़ गया। शुरुआती जांच में आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस हादसे में करीब 30 से 35 लाख रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना का विवरण: सेनेटरी स्टोर से धुआं उठता देखकर देर रात डिलीवरी बॉयस ने सामने स्थित अस्पताल को सूचना दी। उन्होंने तुरंत दुकान मालिक को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद डायल-112 पर भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि शुरुआती प्रयासों में उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद दो दमकल गाड़ियों की मदद से कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत की और आखिरकार आग पर काबू पाया। हालांकि, जब तक आग बुझाई गई, तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। आग बुझाने के दौरान की चुनौतियाँ: आग बुझाने के दौरान एक और गंभीर स्थिति सामने आई। दुकान मालिक के अनुसार, पूरी बिल्डिंग में पानी फैलने के कारण करंट आने लगा। बिजली की सप्लाई काटने के बावजूद आग बुझाने के अभियान के दौरान दमकल विभाग के एक कर्मचारी को भी करंट लग गया। घटना के दौरान कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के साथ-साथ बिजली के खतरे का भी सामना करना पड़ा। दुकान मालिक का बयान और आर्थिक क्षति: दुकान मालिक वीरेंद्र ने बताया कि उन्हें रात करीब एक बजे दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को बुलाया। आग इतनी भयानक थी कि जब तक उस पर काबू पाया गया, तब तक दुकान का सारा सामान जल चुका था। उन्होंने बताया कि सात साल की मेहनत चंद मिनटों में जलकर राख हो गई। इस हादसे से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। दमकल विभाग का अनुमान: दमकल विभाग के ऑपरेटर विनोद कुमार ने बताया कि टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण दुकान में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, करीब 30 से 35 लाख रुपये का नुकसान होने की आशंका है।

... और पढ़ें