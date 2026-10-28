करवाचौथ: सुहागिन करेंगी पति की लंबी उम्र की कामना, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, हरियाणा में इस समय निकलेगा चांद

हरियाणा सुहाग के पावन पर्व करवाचौथ को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में मेहंदी लगवाने और पूजा की सामग्री खरीदने के लिए भारी भीड़ रही। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करेंगी।

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गुरुग्राम व फरीदाबाद: रात 8:08 बजे से 8:12 बजे

रोहतक, झज्जर व सोनीपत: रात 8:10 बजे से 8:14 बजे

अंबाला, पंचकूला व करनाल: रात 8:06 बजे से 8:10 बजे

हिसार, भिवानी व सिरसा: रात 8:15 बजे से 8:20 बजे

रेवाड़ी, नारनौल व महेंद्रगढ़: रात 8:12 बजे से 8:16 बजे

करवाचौथ के दिन व्रती महिलाओं को चंद्रदेव के दर्शन और अर्घ्य देने का बेसब्री से इंतजार रहता है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में भौगोलिक स्थिति के अनुसार चांद निकलने का समय लगभग 8:05 बजे से 8:20 बजे के बीच रहने का अनुमान है:

(नोट: स्थानीय मौसम या धुंध/बादल की स्थिति के आधार पर दर्शन के समय में हल्का अंतर हो सकता है।)



पूजा का शुभ मुहूर्त और पारंपरिक विधि

हरियाणा में करवाचौथ की पूजा सांझ ढलते ही सामूहिक रूप से और पारिवारिक परंपरा के अनुसार की जाती है।



शुभ मुहूर्त

प्रदोष काल पूजा मुहूर्त: शाम 5:45 बजे से शाम 7:02 बजे तक



पूजा विधि

दीवार पर गेरू व पिसे हुए चावल के घोल से करवा माता (चौथ माता) का चित्र बनाया जाता है या कैलेंडर/तस्वीर स्थापित की जाती है।

विज्ञापन विज्ञापन पूजा की चौकी पर मां गौरी और भगवान गणेश की प्रतिमा रखें। मिट्टी या पीतल के करवे में जल भरकर रखें, उसके ढक्कन पर गेहूं या शक्कर रखें और ऊपर दीपक प्रज्वलित करें।

शाम के समय सभी सुहागिनें पारंपरिक वेशभूषा (लाल/पीले परिधान) और सोलह श्रृंगार कर एक साथ बैठती हैं। हाथ में गेहूं के दाने लेकर करवाचौथ की पौराणिक कथा सुनी जाती है।

हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में पूजा के दौरान सात बार करवा या थाली फेरने (बदलने) की विशेष रस्म होती है, साथ ही पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं।

अर्घ्य और व्रत खोलने के तौर-तरीके