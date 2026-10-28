राखीगढ़ी के 7 टीलों का आपस में क्या संबंध रहा: इसका राज खोलेंगे विशेषज्ञ, अब तक मिली धरोहरों का होगा मिलान

राखीगढ़ी में इस सत्र की खोदाई छठ पर्व के बाद शुरू होगी। खोदाई के दौरान टीलों की सीमाएं तय करने का प्रयास किया जाएगा। पुरातात्विक सीमाएं तय होने के बाद जल संसाधनों की पहचान की जाएगी। टीलों की खोदाई में मिली धरोहरों का मिलान किया जाएगा ताकि इनके बीच अंतर या समानता पता चल सके।



हड़प्पा सभ्यता का सूखे से पतन नहीं हुआ...यहां चावल-गेहूं की खेती थी

हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे सूखे को एक प्रमुख कारण माना जाता रहा है। पुरातात्विक विशेषज्ञ नीरज राय ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी में खोदाई के दौरान क्षेत्र में भीषण सूखे के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। यहां तालाब और नदी जैसे जल संसाधन उपलब्ध थे और गेहूं-चावल की खेती होती थी। ये साक्ष्य इस क्षेत्र में कृषि और आबादी के भरण-पोषण के लिए संसाधनों की उपलब्धता की ओर संकेत करते हैं। ऐसे में सूखे को ही लोगों के पलायन का कारण मानने के लिए और प्रमाणों की जरूरत है। उस दौर में प्लेग जैसी किसी बड़ी महामारी के प्रमाण भी अब तक नहीं मिले हैं।