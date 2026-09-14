{"_id":"6aa7c4993675217bb5003c0d","slug":"video-hansi-trade-association-president-praveen-tayal-produced-in-court-complainant-ayush-garg-says-the-legal-action-has-brought-hope-following-his-fathers-death-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी: व्यापार मंडल प्रधान प्रवीण तायल को कोर्ट में किया पेश, शिकायतकर्ता आयुष गर्ग बोले- सात-आठ साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे थे पिता, उनकी मृत्यु के बाद अब कार्रवाई से मिली उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी। जमीन के दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ और फर्जी रजिस्ट्री के मामले में गिरफ्तार किए गए हांसी व्यापार मंडल प्रधान प्रवीण तायल के खिलाफ शिकायतकर्ता पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता आयुष गर्ग ने बताया कि उनके पिता प्रमोद गर्ग पिछले करीब सात-आठ साल से इस मामले को लेकर न्यायालयों के चक्कर काट रहे थे। उनके निधन के बाद अब आयुष गर्ग इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। वही हांसी में जमीन धोखाधड़ी और दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यापार मंडल प्रधान प्रवीण तायल को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने मामले में आरोपी से पूछताछ और जांच के लिए अदालत से रिमांड की मांग की। अब इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों की जज के समाने बहस चल रही है। आपको बता दे कि आयुष गर्ग ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में एक फर्जी असेसमेंट तैयार की गई थी। इसमें 120 वर्ग गज जमीन दर्ज थी, लेकिन कथित तौर पर दस्तावेज में छेड़छाड़ कर 120 के आगे शून्य जोड़कर इसे 1200 वर्ग गज कर दिया गया। इसके बाद इसी असेसमेंट को आधार बनाकर तहसीलदार के समक्ष रजिस्ट्री कराई गई।उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी असेसमेंट के आधार पर रजिस्ट्री कराने के बाद जमीन को आगे भी बेचा गया। उनके अनुसार वर्ष 2019 में 113 गज और 35 गज जमीन आगे ट्रांसफर की गई। शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि पूरे मामले में कई लोगों की भूमिका जांच का विषय है।

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