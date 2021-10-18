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Hisar News: मंडियों में बिना अड़चन फसल खरीद व पंजीकरण की मांग

Wed, 23 Sep 2026 01:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Wed, 23 Sep 2026 01:55 AM IST
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Demand for seamless crop procurement and registration at mandis.
बरवाला। किसान सभा बरवाला व उकलाना की संयुक्त बैठक सोमवार को कुम्हार धर्मशाला में हुई। अध्यक्षता कर्मबीर जलंधरा और डॉ. मियां सिंह बिठमड़ा ने की। राज्य महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि 3 अक्तूबर को लखीमपुर खीरी हत्याकांड की बरसी पर गांव-गांव अभियान होगा। इसके बाद किसान बचाओ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। किसानों ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करने, बिजली संशोधन विधेयक व स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने की मांग की। कर्ज मुक्ति, बीमा कंपनियों पर अंकुश और बर्बाद फसलों के लंबित मुआवजे की भी मांग रखी। किसान सभा का एक शिष्टमंडल एसडीएम अश्वीर नैन से मिला। शिष्टमंडल ने धान व अन्य फसलों की खरीद तथा वंचित किसानों का पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण मांगा। जिला सचिव सरबत सिंह पूनिया ने सरकार से एमएसपी पर जल्द फसल खरीद सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मांगों का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
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