हिसार में अजीत पहलवान गैंग का शार्प शूटर पिन्नी गिरफ्तार, हरियाणा समेत 3 राज्यों में मामले दर्ज

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हिसार पुलिस की सीआईए मिल गेट टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अजीत पहलवान गैंग के शार्प शूटर सुमित उर्फ पिन्नी को भारी मात्रा में अवैध असलहा और कारतूसों के साथ दबोच लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि विरोधी विनोद पान्नू गुट के आठ लोग उसके निशाने पर थे और वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस आरोपी को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। गश्त के दौरान सातरोड़ कलां से दबोचा हिसार के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि सीआईए टीम सातरोड़ कलां इलाके में गश्त और अपराध रोकथाम के सिलसिले में मौजूद थी। उसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि वांटेड बदमाश अवैध हथियारों के साथ इलाके में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और सुमित उर्फ पिन्नी को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो विदेशी तुर्की पिस्तौल, 75 जिंदा कारतूस और तीन मैगजीन बरामद की गईं। तीन राज्यों में दर्ज हैं संगीन मुकदमे शार्प शूटर के खिलाफ थाना सदर हिसार में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी के खिलाफ हरियाणा के अलावा पंजाब और राजस्थान में भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को रिमांड पर लेकर यह पता लगाया जाएगा कि उसे ये विदेशी हथियार और इतनी बड़ी संख्या में कारतूस कहां से उपलब्ध कराए गए थे तथा उसके नेटवर्क में और कौन-कौन से गुर्गे शामिल हैं।

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