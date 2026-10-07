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हांसी पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को बताया ऐतिहासिक

Wed, 07 Oct 2026 02:37 PM IST
Naveen
Naveen Naveen
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:37 PM IST
Former Finance Minister Captain Abhimanyu arrived in Hansi; described PM Modi's 25 years of public life as historic.
पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बुधवार को हांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को उसी तरह याद करेंगी, जिस तरह देश के इतिहास में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के शासनकाल को याद किया जाता है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर लोकतंत्र की सीढ़ियां चढ़ते हुए नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर राष्ट्रहित को रखा और लगातार देश की सेवा की। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात मॉडल की चर्चा दुनिया में हुई और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिले। विधायक जस्सी पेटवाड़ द्वारा पिकनिक और रील को लेकर किए गए बयानों पर कैप्टन अभिमन्यु ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जस्सी पेटवाड़ अभी छोटे बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह 2029 के चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं तो 2029 का इंतजार क्यों कर रहे हैं, अभी मैदान में आ जाएं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, जस्सी पेटवाड़ विधायक भाई, जल्दी मैदान में आ जाओ। 2029 की वाट क्यों देख रहे हो? अभी आ जाओ मैदान में। लोग भी वाट देख रहे हैं। फिर पता चल जाएगा किसकी बनेगी। जनता बनाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बाबू और बेटे को भी ले आओ और गुरु को भी मैदान में ले आओ। उन्होंने कहा कि 2029 का इंतजार करने के बजाय अभी जनता के बीच आकर अपनी ताकत दिखाएं। जस्सी पेटवाड़ ने अपने बयान में कहा था कि रील नहीं बनाता, रेल बनाता हूं। का जिक्र करते हुए भी कैप्टन अभिमन्यु ने कटाक्ष किया और कहा कि जल्दी मैदान में आ जाओ। नारनौंद क्षेत्र को लेकर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जनता हर चीज को अच्छी तरह समझती और देखती है। उन्होंने दावा किया कि लोगों में इस बात की पीड़ा है कि क्षेत्र के विकास का पहिया रुक गया है। उन्होंने कहा कि नारनौंद के लोग महसूस कर रहे हैं कि क्षेत्र को विकास में जो आगे बढ़ना था, वह कहीं पीछे छूट गया। उनके अनुसार लोगों को लग रहा है कि उनके सपनों और अरमानों को नुकसान पहुंचा है और नारनौंद विकास के मामले में हरियाणा में मजबूत स्थान बनाने की दिशा में पिछड़ रहा है। अभय चौटाला और कांग्रेस द्वारा भाजपा तथा मुख्यमंत्री को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, वह आज एक जिले या क्षेत्र को अपना गढ़ बताने तक सीमित क्यों रह गया।उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानना चाहिए था। कैप्टन अभिमन्यु ने आरोप लगाया कि विपक्ष आज अपने राजनीतिक परिवारों की विरासत बचाने के संघर्ष में लगा हुआ है। उन्होंने डिजिटल क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आज डिजिटल क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा है। गरीब और वंचित वर्ग के जीवन में सुधार के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां लागू की गईं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम हुआ है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दो पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम किया है। उनके 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन को लेकर देशभर में ‘सेवा संकल्प ज्योति यात्रा’ निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता, बुजुर्ग और माताएं प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है और देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी इसी तरह देश का नेतृत्व करते रहें। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हरियाणा के नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग की चिंता नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की राजनीति का उद्देश्य केवल बाबू और बेटे का राज तथा दादा-पोते का चक्कर चलाना है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जनता सब जानती है कि उसका भला कौन कर सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली और व्यवहार की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता उन्हें दिल से प्यार करती है। वहीं, प्रदेश में चल रही डीएपी खाद की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी जिला उपायुक्त से बात हुई है और डीसी ने विश्वास दिलाया है कि डीएपी की किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी।
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