{"_id":"6aabc66ce9b04baa9a0c9566","slug":"video-pharmacy-salesman-in-fatehabad-commits-suicide-due-to-harassment-by-financiers-three-individuals-from-hisar-accused-of-harassment-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद फाइनेंसरों से परेशान फार्मेसी सेल्समैन ने की आत्महत्या, हिसार के तीन लोगों पर प्रताड़ना का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। शहर के भीमां बस्ती में मस्जिद वाली गली निवासी 26 साल के गौरव ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले उसने अपने मां-बाप और बहन के नाम भावुक मैसेज लिखा। ये मैसेज उसके मोबाइल में मिला है। मोबाइल पर मिले मैसेज के मुताबिक युवक फाइनेंसरों से तंग था और उनकी किस्त नहीं चुका पा रहा था। फाइनेंसरों से तंग आकर बुधवार अलग अलसुबह जहरीला पदार्थ निगल लिया और वीरवार रात को अग्रोहा मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में बस स्टैंड चौकी पुलिस ने मृतक के पिता तरूण के ब्यान पर आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। हिसार के दो युवकों और नरवाना के एक युवक पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। गौरव ने फार्मेसी की थी और पहले हिसार क निजी अस्पताल में मेडिकल पर तैनात था और फतेहाबाद के एक मेडिकल पर सेल्जमैन के तौर पर काम कर रहा था।

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