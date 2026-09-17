Fatehabad News: तेज हवा के साथ बारिश से तापमान गिरा, नरमा की चुगाई रुकी

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जिले में इन दिनों फसलों की कटाई व नरमा की फसल की चुगाई का काम जोरों पर है। बारिश के कारण खेतों में चल रहा फसलों की कटाई का काम प्रभावित हुआ। बारिश के कारण खेतों में नमी बढ़ने से किसानों को फसल संभालने और अगले दो दिनों में काम दोबारा शुरू करने के लिए मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ रहा है।किसान रामफल, प्रहलाद, अनिल के अनुसार, इस समय खरीफ फसलों की कटाई और नरमा की चुगाई का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन बारिश और तेज हवा के कारण काम प्रभावित हुआ है।तेज हवा से बिछी फसलतेज हवाओं का सबसे अधिक असर उन खेतों में दिखाई दिया, जहां नरमा, धान और बाजरा की फसल तैयार होने की स्थिति में थी। फसल के जमीन पर बिछ जाने से दानों और कपास की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ कटाई में भी अतिरिक्त परेशानी आने की संभावना है। किसानों ने खरीफ फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने की मांग की है। बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में हल्की जलभराव की स्थिति भी बनी। हालांकि, बारिश थमने के बाद पानी की निकासी शुरू हो गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। जिले में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसानों का कहना है कि यदि आगामी दिनों में मौसम साफ रहता है तो खेतों में रुका काम फिर शुरू किया जा सकेगा। वहीं, लगातार बारिश या तेज हवा चलने की स्थिति में खरीफ फसलों को और नुकसान होने की आशंका बनी हुई है।जिला फतेहाबादखंड-बारिश एमएम मेंफतेहाबाद- 08-एमएमरतिया-02-एमएमटोहाना- 10- एमएमभूना-05-एमएमभट्टू कलां -46-एमएमजाखल -12 - एमएमकुलां -22 - एमएम:: प्रदेश में बुधवार रात्रि से मौसम में परिवर्तन आने के आसार है। जिससे 17 सितंबर से 19 तक के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। परंतु 19 सितंबर के बाद फिर से मौसम खुश्क हो जाएगा। हवाओं में बदलाव आएगा। दो दिनों तक बारिश के आसार हैं।-डॉ. मदन खिचड़, विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, एचएयू, हिसार।