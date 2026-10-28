{"_id":"6ae1c4879990fd397c0a2931","slug":"video-116-gram-panchayats-in-fatehabad-that-contributed-to-the-tb-eradication-campaign-were-felicitated-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में टीबी उन्मूलन अभियान में योगदान देने वाली 116 ग्राम पंचायतों को किया गया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद जिले में टीबी उन्मूलन अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 116 ग्राम पंचायतों को जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। डीपीआरसी हॉल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में, जिलाधीश (डीसी) डॉ. विवेक भारती ने पंचायत प्रतिनिधियों को यह सम्मान प्रदान किया। सम्मान का विवरण इस समारोह में कुल 116 ग्राम पंचायतों को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया। इनमें से 18 ग्राम पंचायतों को गोल्ड, 40 को सिल्वर और 58 को ब्रोंज सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान टीबी उन्मूलन की दिशा में इन पंचायतों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को मान्यता देने के लिए दिया गया। पोषण किट का वितरण सम्मान समारोह के अवसर पर, रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा टीबी मरीजों के लिए 100 से अधिक प्रोटीन किट भी वितरित की गईं। यह पहल टीबी मरीजों के पोषण स्तर को सुधारने और उनके उपचार में सहायता करने के उद्देश्य से की गई। टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने इस अवसर पर कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए समय पर जांच, नियमित उपचार और पौष्टिक आहार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस अभियान की सफलता में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ ग्राम पंचायतों और आमजन की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ग्राम पंचायतों से आग्रह किया कि वे ग्रामीणों को टीबी के लक्षणों, जांच और उपचार के प्रति जागरूक करें तथा संभावित मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने में सहयोग दें। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि टीबी मरीजों को सामाजिक सहयोग देना और उनके प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना भी आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनभागीदारी और सामूहिक प्रयासों से ही जिले को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, डीडीपीओ अनुप कुमार, सिविल सर्जन डॉ. बुध राम, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार और रेडक्रॉस सचिव रवि हुड्डा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

... और पढ़ें