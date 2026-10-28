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Farmers in Fatehabad’s new grain market are troubled by poor conditions; drinking water facilities and the cleanliness of toilets are in a dismal state.
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फतेहाबाद की नई अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं से किसान परेशान, पेयजल व शौचालय की सफाई व्यवस्था बदहाल
नई अनाज मंडी में धान की फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को अव्यवस्थाओं के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में पेयजल की व्यवस्था और शौचालयों की सफाई संतोषजनक नहीं है।
वहीं, स्ट्रीट लाइट खराब होने के कारण किसानों को अंधेरे में परेशानी झेलनी पड़ती है। धान की फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचने वाले किसानों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में दिक्कतें हो रही हैं।
किसानों ने संबंधित अधिकारियों से मंडी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने, पेयजल की उचित व्यवस्था करने और खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करवाने की मांग की है।
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