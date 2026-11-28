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शहर के काठ मंडी स्थित पीएमश्री राजकीय कन्या विद्यालय में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसके लिए कुल 368 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 302 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 66 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय के अनुसार विद्यार्थियों का प्रवेश करवाया गया और परीक्षा प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए गए थे। वहीं, परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पुलिसकर्मियों ने परीक्षा के दौरान व्यवस्था संभाली और अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित रखा। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आयोजित इस परीक्षा में विद्यार्थियों ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। परीक्षा केंद्र पर अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। परीक्षा संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी केंद्र से बाहर निकले। कुल आवेदकों में से 82 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि करीब 18 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इस प्रकार केंद्र पर परीक्षा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो गई।

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