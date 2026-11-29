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मीना परमार ने छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्राएं पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित कर जीवन में आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार की परेशानी, डर या चिंता होने पर चुप न रहें, बल्कि गलत गतिविधियों का खुलकर विरोध करें। उन्होंने छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक रहने तथा किसी भी अनुचित व्यवहार के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाने की सलाह दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा महिला आयोग छात्राओं के हितों की रक्षा के लिए सदैव उनके साथ खड़ा है। विज्ञापन

उन्होंने संस्थान प्रबंधन को निर्देश दिए कि छात्राओं की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए और परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखते हुए उन्हें सुरक्षित एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आयोग के पास किसी भी प्रकार की शिकायत पहुंचने पर उसका गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान संस्थान में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। मीना परमार ने छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्राएं पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित कर जीवन में आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार की परेशानी, डर या चिंता होने पर चुप न रहें, बल्कि गलत गतिविधियों का खुलकर विरोध करें। उन्होंने छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक रहने तथा किसी भी अनुचित व्यवहार के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाने की सलाह दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा महिला आयोग छात्राओं के हितों की रक्षा के लिए सदैव उनके साथ खड़ा है।उन्होंने संस्थान प्रबंधन को निर्देश दिए कि छात्राओं की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए और परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखते हुए उन्हें सुरक्षित एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आयोग के पास किसी भी प्रकार की शिकायत पहुंचने पर उसका गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान संस्थान में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।

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चरखी दादरी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना परमार ने शनिवार को बौंद स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल एवं राजकीय कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान में आंतरिक शिकायत निवारण समितियों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली तथा समितियों के गठन और उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने संस्थान प्रबंधन को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वे छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिकायतों के निवारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।