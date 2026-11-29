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करीब 900 मीटर लंबी और 100 फुट चौड़ी भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हरित पट्टी में छायादार पेड़ों, सजावटी पौधों और सुगंधित फूलों के साथ लोगों के बैठने व सैर करने के लिए आधुनिक बैंच भी लगाई जाएंगी। इस परियोजना पर लगभग दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद की वित्त समिति ने इसके लिए बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना सिरे चढ़ने के बाद शहर के इस हिस्से की तस्वीर बदलने के साथ ही लोगों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती नगर परिषद की इस जमीन पर लंबे समय से झुग्गी-झोपड़ियां बनी हुई थीं। इसके चलते क्षेत्र में गंदगी का माहौल बना रहता था। लोगों को यहां से गुजरना भी दूभर बना हुआ था। नगर परिषद की ओर से कई बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद जमीन खाली करवाई गई। अब नगर परिषद ने इस खाली जमीन का सदुपयोग करने और शहर में हरियाली का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन बेल्ट विकसित करने की योजना बनाई है। वित्त समिति से दो करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।छायादार पेड़ों के साथ सुगंधित फूलों से सजेगा परिसरप्रस्तावित हरित पट्टी में लगभग नौ सौ मीटर क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से विभिन्न प्रजातियों के छायादार, सजावटी और पर्यावरण के अनुकूल पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सुगंधित फूलों वाले पौधों को भी स्थान दिया जाएगा, जिससे प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ आसपास का वातावरण खुशबू से महकेगा। पौधों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि हरित क्षेत्र लंबे समय तक विकसित और सुरक्षित रह सके। व्यवस्थित पौधारोपण से क्षेत्र में हरियाली बढ़ने के साथ धूल और वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट में सैर करने और कुछ समय आराम से बिताने के लिए आधुनिक बेंच भी बनाई जाएंगी।बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण संरक्षण की पहलशहर में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव और निर्माण गतिविधियों के कारण वायु प्रदूषण की समस्या भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे विकसित होने वाली यह हरित पट्टी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में उपयोगी साबित हो सकती है। पेड़-पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त हरित क्षेत्र तापमान नियंत्रित रखने और जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी सहायक होते हैं।खाली जमीन का होगा सदुपयोगपरियोजना पूरी होने के बाद परशुराम-हेतराम स्कूल से वाल्मीकि नगर तक का क्षेत्र हरियाली से भरपूर नजर आएगा। इससे आसपास रहने वाले नागरिकों को स्वच्छ वातावरण का लाभ मिलेगा और शहर की सुंदरता में भी वृद्धि होगी। नगर परिषद की इस पहल को शहरी विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, परियोजना की वास्तविक सफलता पौधारोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी।शहर के परसराम हेतराम स्कूल से वाल्मीकि नगर के सामुदायिक भवन तक ग्रीन बेल्ट का निर्माण करवाने के लिए फाइनेंस कमेटी की ओर से दो करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए जल्दी ही सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।बख्शीराम सैनी, चेयरमैन नगर परिषद