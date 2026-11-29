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दादरी दोहरा हत्याकांड : मेडिकल बोर्ड ने किया दंपती के शवों का पोस्टमार्टम, पिता व मां की हत्या के बाद अनाथ हुए बच्चे
गांव काकड़ोली हट्टी में शनिवार को हुए दोहरे हत्याकांड में रविवार को नागरिक अस्पताल में मेडिकल बोर्ड ने मृतक सुरेंद्र और उनकी पत्नी भानवती के शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।
डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन और खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल के पानी को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन का बंटवारा होने के बाद भी दोनों के बीच मनमुटाव खत्म नहीं हुआ था।
पुलिस के अनुसार, शनिवार को कहासुनी के दौरान शमशेर व उसके परिजनों ने अपने छोटे भाई सुरेंद्र और उसकी पत्नी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। दोनों परिवारों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। वारदात के दौरान सुरेंद्र का 14 वर्षीय बेटा स्कूल गया हुआ था, जबकि बेटी अपने ससुराल में घर पर थी। सुरेंद्र की बेटी सुमित को दोपहर करीब डेढ़ बजे फोन पर माँ ने सूचना दी कि उसका ताऊ झगड़ा कर रहा है। उसे पिता और चाचा शमशेर के बीच तेज आवाज में कहासुनी सुनाई दी। फोन कटने के बाद उसे अनहोनी की आशंका हुई और घर के लिए चल पड़ी।
वारदात की जानकारी मिलने पर सुरेंद्र के माता-पिता जगमाल सिंह और भतेरी देवी गांव पहुंचे। घर में बेटे और बहू के शव देखकर दोनों बदहवास हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें संभाला। घटना के बाद परिवार के दोनों बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया। अब उनकी परवरिश की जिम्मेदारी बुजुर्ग दादा-दादी पर आ गई है।
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