{"_id":"6ad71e6b064a67366107300f","slug":"video-grand-preparations-for-the-festival-of-dussehra-are-complete-in-charkhi-dadri-a-51-foot-tall-effigy-of-ravana-will-be-set-ablaze-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"चरखी-दादरी में दशहरा पर्व की भव्य तैयारियां पूरी, 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऐतिहासिक दशहरा स्थल चरखी दादरी में विजयदशमी (दशहरा) का पर्व बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों के अनुसार, इस वर्ष लगभग 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं और दर्शकों के पहुँचने की संभावना है। 5.5 एकड़ में फैला मैदान और विशाल पुतले दशहरा उत्सव का आयोजन साढ़े पांच एकड़ में फैले विशाल मैदान में किया जा रहा है। इस बार आयोजन में 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला तथा 41-41 फीट ऊंचे मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं। इन पुतलों को बनाने के लिए महेंद्रगढ़ से विशेष कारीगर बुलाए गए थे, जिन्होंने पिछले एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद इन्हें तैयार किया है। प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीसी और एसपी स्तर के अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा और अपडेट ले रहे हैं। मैदान में साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। समारोह का कार्यक्रम और समय दशहरा पर्व के अवसर पर शहर में लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में राम और रावण की सेनाओं की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शाम लगभग 4:15 बजे सेनाएं मैदान में पहुंचेंगी। इसके बाद ठीक शाम 6:15 बजे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। मुख्य अतिथि और संदेश इस भव्य आयोजन में स्थानीय विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आयोजकों ने बताया कि इस पर्व के माध्यम से अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी।

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