Charkhi Dadri News: तेज रफ्तार ट्राले ने कार को मारी टक्कर, पिता और बेटियां घायल

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गांव डाढी बाना निवासी जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि 7 अक्तूबर को वह अपनी बेटियों रितिका और साक्षी के साथ गांव कुगड़ भैणी से लौट रहे थे। दादरी उत्सव वाटिका के पास पुल से पहले ट्राले ने उनकी स्विफ्ट डिजायर कार को जोरदार टक्कर मारी।टक्कर लगने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर घूम गई। हादसे में जितेंद्र, रितिका और साक्षी को चोटें आईं। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को सरकारी अस्पताल दादरी पहुंचाया गया। जितेंद्र को गंभीर चोटों के कारण रोहतक पीजीआई रेफर किया गया।परिजन जितेंद्र को पीजीआई लेकर पहुंचे लेकिन वहां के इलाज से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद उन्हें भिवानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार हुआ।हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। मौके पर कार क्षतिग्रस्त हालत में मिली जबकि ट्राला चालक फरार हो गया था। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।