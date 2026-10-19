Charkhi Dadri News: भारत को जानो प्रतियोगिता में सीबीएस स्कूल टीम रही प्रथम

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भारत विकास परिषद के सचिव अंकित गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम अध्यक्ष अनिल तायल रहे। पर्यवेक्षक के रूप में कमलनयन ने सहभागिता की। आयोजन में हरियाणा पश्चिमी प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता व प्रांतीय गतिविधि संयोजक संस्कार हुकुमचंद गोयल भी शामिल रहे।अंकित गुप्ता ने बताया कि कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान सीबीएस स्कूल, मोड़ी को मिला। द्वितीय स्थान पर बेस मॉडल स्कूल रहा। तृतीय स्थान आर्य स्कूल, झोझूकलां ने प्राप्त किया। इसी प्रकार वरिष्ठ वर्ग में आर्य स्कूल, झोझू कलां प्रथम, सीबीएस स्कूल, मोड़ी दूसरे व बेस मॉडल स्कूल तीसरे स्थान पर रहा।कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सीबीएस स्कूल, मोड़ी व वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आर्य स्कूल, झोझू कलां की टीम 15 नवंबर को हरियाणा के रतिया में आयोजित होने वाली प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता में शाखा चरखी दादरी का प्रतिनिधित्व करेंगी।इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष हरीश गर्ग, शाखा वित्त सचिव मुकेश आदमपुरिया, गतिविधि महिला संयोजक रेखा मदान, जया मित्तल, देवकीनंदन, विनोद आदि उपस्थित रहे।