फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   CBS School team stood first in the 'Know India' competition.

Charkhi Dadri News: भारत को जानो प्रतियोगिता में सीबीएस स्कूल टीम रही प्रथम

Mon, 19 Oct 2026 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 19 Oct 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
CBS School team stood first in the 'Know India' competition.
चरखी दादरी। भारत विकास परिषद की ओर से प्रेमनगर स्थित एपीएस स्कूल में भारत को जानो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग में सीबीएस स्कूल, मोड़ी की टीम प्रथम रही।
विज्ञापन

भारत विकास परिषद के सचिव अंकित गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम अध्यक्ष अनिल तायल रहे। पर्यवेक्षक के रूप में कमलनयन ने सहभागिता की। आयोजन में हरियाणा पश्चिमी प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता व प्रांतीय गतिविधि संयोजक संस्कार हुकुमचंद गोयल भी शामिल रहे।
विज्ञापन

अंकित गुप्ता ने बताया कि कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान सीबीएस स्कूल, मोड़ी को मिला। द्वितीय स्थान पर बेस मॉडल स्कूल रहा। तृतीय स्थान आर्य स्कूल, झोझूकलां ने प्राप्त किया। इसी प्रकार वरिष्ठ वर्ग में आर्य स्कूल, झोझू कलां प्रथम, सीबीएस स्कूल, मोड़ी दूसरे व बेस मॉडल स्कूल तीसरे स्थान पर रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सीबीएस स्कूल, मोड़ी व वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आर्य स्कूल, झोझू कलां की टीम 15 नवंबर को हरियाणा के रतिया में आयोजित होने वाली प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता में शाखा चरखी दादरी का प्रतिनिधित्व करेंगी।

इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष हरीश गर्ग, शाखा वित्त सचिव मुकेश आदमपुरिया, गतिविधि महिला संयोजक रेखा मदान, जया मित्तल, देवकीनंदन, विनोद आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed