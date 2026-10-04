{"_id":"6ac22f8dc164516d960a74de","slug":"video-the-chief-minister-visited-suntec-city-during-his-visit-to-singapore-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुख्यमंत्री ने सिंगापुर दौरे के दौरान सनटेक सिटी का किया अवलोकन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा सरकार गुरुग्राम में करीब 20 एकड़ क्षेत्र में विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर विकसित करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित केंद्र में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तकनीक और आधुनिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके निर्माण से जुड़े प्रस्ताव और परियोजना की रूपरेखा का अध्ययन किया। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर दौरे के दौरान सनटेक सिटी का भी अवलोकन किया। यहां उन्होंने बड़े स्तर पर विकसित कन्वेंशन और व्यावसायिक परिसर के निर्माण, प्रबंधन और संचालन की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बड़े आयोजनों के लिए किस तरह आधुनिक तकनीक, बेहतर आधारभूत ढांचे और सुविधाओं को एक साथ विकसित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस मॉडल को गुरुग्राम में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर के लिए उपयोगी पहलुओं को समझने के उद्देश्य से देखा। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के अनुरूप विकसित करने की योजना है। इसमें बड़े सम्मेलन, व्यावसायिक बैठकें, प्रदर्शनियां और अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। परियोजना में आधुनिक तकनीक, बेहतर यातायात प्रबंधन और आगंतुकों की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने पर जोर है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर स्थित गार्डन्स बाय द बे का भी दौरा किया। यहां उन्होंने शहरी विकास के साथ प्रकृति संरक्षण को जोड़ने की व्यवस्था का अध्ययन किया। विशेष रूप से जल प्रबंधन, हरित क्षेत्र के विकास और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इन व्यवस्थाओं को हरियाणा में भविष्य की परियोजनाओं में अपनाने की संभावनाओं को भी देखा। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आम पर्यटकों से भी सहजता से मिले। भारतीय पर्यटकों ने उनके साथ फोटो खिंचवाई। विदेशी पर्यटकों से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और उनके साथ फोटो खिंचवाई। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगापुर में विकसित आधुनिक शहरी परियोजनाओं और सार्वजनिक सुविधाओं को करीब से देखा। सरकार का जोर गुरुग्राम को आधुनिक व्यावसायिक और सम्मेलन गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने पर है। प्रस्तावित 20 एकड़ का कन्वेंशन सेंटर इसी दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। इसके जरिए गुरुग्राम में बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराने की योजना है।

... और पढ़ें