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बिजली कर्मचारियों के साथ बैठक के लिए पहुंचे मंत्री अनिल विज

Nivedita

Updated Fri, 23 Oct 2026 03:39 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 03:39 PM IST







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बिजली मंत्री अनिल विज पंचकूला के विश्रामगृह में पहुंच गए हैं। वे कर्मचारी संगठनों से बातचीत करेंगे। अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव जीवन सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार को पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी। ... और पढ़ें

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