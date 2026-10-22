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हरियाणा सरकार पर बरसीं कुमारी सैलजा, 20 प्रमुख घोषणाओं पर मांगा जवाब
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा की भाजपा सरकार से दो साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में किए गए प्रमुख वादों पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनता को घोषणाएं नहीं, बल्कि वादों के पूरा होने और उन पर हुए खर्च का स्पष्ट जवाब चाहिए।
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