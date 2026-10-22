आज पंचकूला आएंगी स्मृति ईरानी: हरियाणा प्रभारी बनने के बाद पहला दाैरा, मैराथन बैठकें लेंगी; सीएम से भी मुलाकात

हरियाणा में भाजपा की नई प्रभारी स्मृति ईरानी आज पंचकूला पहुंचेंगी। प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद यह उनका हरियाणा का पहला दौरा होगा। इस दौरान वह प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें कर संगठन की गतिविधियों और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगी। उनके दौरे को प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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स्मृति ईरानी का बैठकों का सिलसिला महामंत्रियों के साथ बैठक से शुरू होगा। इसके बाद वह प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। इन बैठकों में संगठन की मौजूदा स्थिति, पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जिला स्तर पर पार्टी की गतिविधियों और संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा भी की जा सकती है। विज्ञापन



दिनभर संगठन के अलग-अलग स्तरों के नेताओं के साथ बैठकों के बाद रात को स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर उनसे मुलाकात करेंगी। इस बैठक में प्रदेश के राजनीतिक हालात, सरकार के कामकाज और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्मृति ईरानी का बैठकों का सिलसिला महामंत्रियों के साथ बैठक से शुरू होगा। इसके बाद वह प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। इन बैठकों में संगठन की मौजूदा स्थिति, पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जिला स्तर पर पार्टी की गतिविधियों और संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा भी की जा सकती है।दिनभर संगठन के अलग-अलग स्तरों के नेताओं के साथ बैठकों के बाद रात को स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर उनसे मुलाकात करेंगी। इस बैठक में प्रदेश के राजनीतिक हालात, सरकार के कामकाज और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

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