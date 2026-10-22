भाजपा हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी पहुंचीं पंचकूला

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भाजपा हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी और सह प्रभारी डॉ. भोला सिंह पंचकूला पहुंचे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने उनका स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठकों के लिए पंचकूला पहुंचे हैं। डॉ. गुप्ता ने कहा कि पहले दिन आधा दर्जन संगठनात्मक बैठकें होंगी।

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