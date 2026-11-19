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भिवानी में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में छठी से आठवीं के विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
हांसी रोड स्थित समग्र शिक्षा विभाग के जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में वीरवार को जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस मौके पर समग्र शिक्षा विभाग के जिला परियोजना समन्वयक शिवकुमार तंवर ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान मॉडलों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि जूनियर वैज्ञानिक ही कल के वैज्ञानिक बनकर देश को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के मकसद से ही जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी कराई गई है। इससे पहले प्रदर्शनी में खंड स्तर प र विजेता रहे प्रतिभागियों ने हिस्सेदारी की और अपने मॉडल प्रस्तुत किए।
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