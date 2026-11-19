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लक्ष्मी नगर कॉलोनी में एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किए जाने का आरोप लगा है। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया। नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन लक्ष्मी नगर निवासी रोहित ने बताया कि उसने औद्योगिक पुलिस थाने में मारपीट की शिकायत दी है। रोहित ने बताया कि दो भाई बहन हैं। रोहित रोहतक में एसी- फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता है। उसके पिता भी रोहतक में ही काम करते हैं। रोहित ने बताया कि 15 नवंबर को वह घर पर था। रात करीब 9 बजे घर से दूध लेने गया था। दूध लेकर जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे महिला व उसके पति सहित चार लोगों ने रोक कर बुरी तरह से पीटा। आरोपियों ने उसके हाथ, कमर और शरीर के अन्य हिस्सों में बुरी तरह से पीटा, जिसके निशान उसके शरीर पर बन गए हैं। शहर थाना पुलिस ने घायल युवक के बयान दर्ज कर इस संबंध में तहकीकात शुरू कर दी है।

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