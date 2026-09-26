शैक्षणिक गुणवत्ता एवं विद्यालयी व्यवस्थाओं की समीक्षा, लोहारू में स्कूल मुखियाओं एवं डीडीओ की बैठक आयोजित

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खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लोहारू में आज खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा की अध्यक्षता में खंड के सभी राजकीय विद्यालयों के स्कूल मुखियाओं एवं डीडीओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी डॉ. निर्मल दहिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। मीटिंग में पहुंचते ही खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी द्वारा पौधरोपण किया गया। शनिवार की बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाने तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं विद्यालयी व्यवस्थाओं की समीक्षा करना रहा। बैठक को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा ने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाना सभी शिक्षकों एवं स्कूल मुखियाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परिणामों में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की नियमित मॉनिटरिंग, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रयास तथा शिक्षकों द्वारा योजनाबद्ध तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी विद्यालय मुखियाओं से विभागीय दिशा-निर्देशों का समयबद्ध पालन करने का आह्वान किया। जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी डॉ. निर्मल दहिया ने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सभी स्कूल मुखियाओं एवं डीडीओ को निर्देश दिए कि विद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से बोर्ड कक्षाओं के परिणामों में सुधार, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति तथा विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाए रखने पर जोर दिया।

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