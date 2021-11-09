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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Allegations of offensive comments against Rampal on social media, demand to identify those spreading objectionable content, complaint filed with police

Bhiwani News: रामपाल के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों की पहचान की मांग, पुलिस को दी शिकायत

Sat, 26 Sep 2026 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 26 Sep 2026 12:54 AM IST
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Allegations of offensive comments against Rampal on social media, demand to identify those spreading objectionable content, complaint filed with police
लोहारू। रामपाल के अनुयायियों ने सोशल मीडिया पर उनके संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में लोहारू थाना प्रभारी को शिकायत देकर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई।
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शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर रामपाल के पोस्टर व स्वरूप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। उनके अनुसार, अश्लील व अभद्र भाषा के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री भी प्रसारित की जा रही है।
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शिकायत में बताया गया कि फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी पोस्ट सामने आई हैं। अनुयायियों ने पुलिस को संबंधित सामग्री के प्रमाण उपलब्ध कराने की बात कही।
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उन्होंने मांग की कि मामले की जांच कर सामग्री प्रसारित करने वालों की पहचान की जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस मौके पर रामकरण, प्रताप दास, शेर सिंह, वेदप्रकाश, सतपाल, सतबीर, मान सिंह, कर्ण सिंह, सुभाष, जयभगवान, सीताराम, धर्मपाल, रामफल माैजूद रहे।
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