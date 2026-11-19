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जांच की चुनौती देकर अजय चौटाला ने सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना
भिवानी। महेंद्रगढ़ रैली का निमंत्रण देने वीरवार को भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय चौटाला ने भाजपा को जांच का चैलेंज देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा को निशाने पर लिया। उन्होंने नायब सैनी पर झूठ बोलने का तो हुड्डा पर कांग्रेस का भट्ठा बैठाने का बड़ा आरोप लगाया। जजपा की 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में स्थापना दिवस पर रैली का निमंत्रण देने भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय चौटाला ने कहा कि रोज लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है, छोटे छोटे व्यापारियों से फिरोती मांगी जा रही हैं। लेकिन सीएम का कोई ध्यान नहीं, वो विदेश से आकर उड़नखटोलों लेकर पंजाब निकल जाते हैं। पंजाब जाकर नायब सैनी हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की झूठ बोलते हैं। उन्होंने गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर जारी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि चीनी 70 रुपये है तो गन्ने का रेट भी 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए।
वहीं करनाल समेत कई जिलों में हुए करोड़ों रुपये के धान धान घोटाले पर डॉ अजय चौटाला ने हरियाणा सरकार को चैलेंज दिया और कहा कि घोटाले भाजपा सरकार में होते हैं, लेकिन गठबंधन के समय दुष्यंत का नाम लिया गया। डॉ अजय चौटाला ने कहा कि अब तो इनकी ही सरकार है, जांच करवाते, पर धान घोटाला अब जारी है और पैसे सीधे सीएम की जेब में जाते हैं। डॉ अजय चौटाला ने पूर्व सीएम हुड्डा द्वारा कांग्रेस को मजबूत करने और हर घर प्रमुख बनाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती, पर बाप बेटे ने भट्ठा बैठा दिया। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार हुड्डा की बदौलत है। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने 17 बागी उम्मीदवार खड़े कर भाजपा से फाइनेंस करवाया। उन्होंने कहा कि हमारें ऊपर भाजपा की बी टीम का आरोप लगाना आसान, पर हम सबूत देते है, वो नहीं दे पाते।
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