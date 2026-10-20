गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर रामलीला मैदान तक निकलेगी योगी आदित्यनाथ की शोभायात्रा

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गोरखपुर में विजयादशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर रामलीला मैदान तक शोभायात्रा निकालेंगे। शोभायात्रा की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ढोल-नगाड़ों के बीच रथ पर सवार होकर यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के चौधरी का फुलवर परिवार मुख्यमंत्री का फूल-मालाओं से स्वागत करेगा। विशेष परिधान और महंत की पगड़ी धारण कर मुख्यमंत्री रामलीला मैदान पहुंचेंगे और भगवान राम का राजतिलक करेंगे।

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