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गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर रामलीला मैदान तक निकलेगी योगी आदित्यनाथ की शोभायात्रा
गोरखपुर में विजयादशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर रामलीला मैदान तक शोभायात्रा निकालेंगे। शोभायात्रा की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ढोल-नगाड़ों के बीच रथ पर सवार होकर यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के चौधरी का फुलवर परिवार मुख्यमंत्री का फूल-मालाओं से स्वागत करेगा। विशेष परिधान और महंत की पगड़ी धारण कर मुख्यमंत्री रामलीला मैदान पहुंचेंगे और भगवान राम का राजतिलक करेंगे।
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