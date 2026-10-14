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गोरखपुर: सिलाई से अचार-पापड़ तक के कारोबार से कमाई के बताए तरीके

अनुराग रंजन

Updated Wed, 14 Oct 2026 03:47 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 03:47 PM IST







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गोरखपुर के विकास भवन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की चयनित महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें महिलाओं को छोटी पूंजी और बैंक से आर्थिक सहयोग लेकर सिलाई, अचार-पापड़, खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प समेत अन्य छोटे कारोबार शुरू करने के तरीके बताए गए। ... और पढ़ें

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