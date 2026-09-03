{"_id":"6a9933283ea1b1d9590e7aac","slug":"video-womans-body-found-suspected-rape-and-murder-investigation-underway-using-cctv-footage-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला का मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका- सीसीटीवी से की जा रही जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झंगहा थाना क्षेत्र स्थित गहिरा गांव में गुरुवार की सुबह एक महिला का निर्वस्त्र शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर शव फेंका गया है। शव से थोड़ी दूर पर ही चप्पल और मोबाइल फोन मिला है जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। महिला के शव की पहचान नहीं हो सकी है।

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